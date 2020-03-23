Коронавирус "съедает" емкость рынка газа ЕС на 4 миллиарда кубометров в месяц

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Наиболее вероятный сценарий Rystad Energy предполагает, что большинство стран континента уйдут на карантин на 30 дней в марте-апреле. Поскольку люди остаются дома, а предприятия закрывают свои двери, снизится спрос в промышленности и энергетике, а также и в частном секторе", - пишут аналитики норвежского экспертного института. В том числе выработка электроэнергии снизится на 7%, что приведет к аналогичному снижению спроса на газ в секторе. Использование газа в промышленности снизится на 5%, коммерческом секторе - на 20% и на 2% в быту.

Наиболее сильное снижение в абсолютных объемах ожидается в Германии, Италии, Великобритании, Франции, Нидерландах и Испании.

"В последние несколько дней вероятность дальнейших ограничительных мер по всей Европе возросла, что делает этот сценарий более вероятным. Италия завершает свою вторую неделю карантина, и, похоже, он еще не подходит к концу. Поэтому вероятно, что в течение как минимум четырех недель в странах будет наблюдаться снижение промышленной и торговой активности", - прокомментировал позицию аналитиков руководитель направления рынков газа и электроэнергии Rystad Energy Карлос Торрес Диас.

Rystad Energy уже пересмотрела оценку спроса на газ в Европе в 2020 году до 556 с первоначальных 560 млрд куб. м (в 2019 году континент использовал 554 млрд куб. м газа). Текущий сценарий пока все еще предусматривает рост - на 0,7%.

Карантинные меры приведут к снижению импорта газа как по трубопроводам, так и в сжиженном виде. При этом цены на газ в Европе уже находятся на рекордно низком уровне из-за обильных поставок в сочетании с более низким спросом из-за мягкой зимы и рекордными остатками газа в подземных хранилищах.

"Газ на площадке TTF "на месяц вперед" торгуется ниже $3 за MMBtu, и мы видим ограниченный риск дальнейшего снижения цен. Более низкая цена не будет покрывать затраты американских производителей, и они, скорее всего, будут перенаправлять поставки в другие регионы или снижать производство", - также обращает внимание Торрес Диас.

Rystad не ждут восстановления цен на газ до следующей зимы. Но низкий уровень цен на газ поддержит его конкурентноспособность по отношению к углю, что сделает возможным развитие спроса со стороны азиатских покупателей.