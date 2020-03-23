"Укроборонпром" готов передать частным компаниям документы для производства аппаратов искусственной вентиляции легких

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

"Мы решили отдать всю конструкторскую документацию частным компаниям, которые имеют станки, могут быстро подстроить свои мощности под изготовление необходимых деталей и корпуса, получить сертификацию и провести испытания. Если таковые имеются и могут изготовить свои версии БРИЗ-Т в сжатые сроки и по вменяемой стоимости, "Укроборонпром" предоставит чертежи и сопроводительную документацию", - сказал генеральный директор госконцерна Абромавичюс.

В течение последней недели инженеры "Укроборонпрома", а также конструкторы и технологи пяти других заводов концерна изучали конструкторскую документацию аппарата ИВЛ, последнюю модификацию которого завод выпускал десятки лет назад, и провели консультации о возможности восстановления производства на "Буревестнике".

В итоге принято решение открыть документацию для частных производителей медицинских приборов, которые заинтересованы в изготовлении ИВЛ этого типа.

В концерне также провели ревизию производственных мощностей завода "Буревестник", который остановил производство продукции 12 лет назад из-за финансового положения: задолженность - более 100 млн грн.

"На данный момент завод не ведет производственную деятельность и находится в состоянии банкротства. За последние пять лет на нем прекращено электро- и водоснабжение, отсутствует отопление. Производственные цеха и оборудование - в нерабочем состоянии, требуют значительных капинвестиций и модернизации. Также истек срок действия сертификатов на продукцию и производство", - отмечают в "Укроборонпроме".

При таких условиях возобновление полного цикла производства аппаратов ИВЛ является долговременным процессом, а обновление производственного оборудования, привлечение и подготовка нового штата потребуют значительных и долгосрочных инвестиций, считают в госконцерне.

В нем также подчеркивают, что предприятия "Укроборонпрома" во время карантина в Украине в связи с угрозой распространения коронавируса начали производство средств индивидуальной защиты и другой продукции, которая может помочь государству и гражданам в борьбе с эпидемиологическими вызовами.

Предприятие "Новатор" (Хмельницкий) шьет марлевые повязки для работников "Укроборонпрома", готовится выпускать первые отечественные респираторы, а также производит аппараты ультрафиолетового облучения УФИД СД, способные безопасно для человека обеззараживать воздух и поверхности в больших помещениях и в местах скопления людей. В свою очередь Николаевский завод "Заря-Машпроект" возобновил линию по производству медицинского кислорода и уже направил в городские больницы Николаева первую партию баллонов.