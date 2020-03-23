Курс гривни на открытии межбанка снизился до 27,9 грн/$

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По их данным, котировки гривни составили 27,7-28,095 грн/$.

В понедельник утром на наличном рынке курс гривни немного укрепился до 27,3-27,22 грн/$ (купля-продажа) с 27,4-28,3 грн/$ в пятницу вечером.

На "сером" рынке 23 марта курс гривни снизился до 27,79-28,02 грн/$, после укрепления 20 марта до 27,18-27,86 грн/$, а банки при онлайн-обмене по-прежнему сохраняют очень большие спрэды. Например, у monobank – 27,11-28,07 грн/$, у "Приватбанка" – 27,1-28,2 грн/$, у "Ощадбанка" – 27,0-28,4 грн/$, у "Райффайзен банка Аваль" – 27,5-28,3 грн/$.

Как сообщалось, Нацбанк Украины установил официальный курс нацвалюты на 23 марта на уровне 27,7386 грн/$ (20 марта – 27,8025 грн/$).