Нацбанк просит Кабмин перевести все соцвыплаты в безналичную форму

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Как вы уже знаете, наличные потенциально могут быть носителем вируса, а поездки для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности", - заявляет НБУ.

"Поэтому Национальный банк обращается в Кабинет Министров и органам местного самоуправления о переводе всех организаций, предприятий, физических лиц - на осуществление этих платежей исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками", - сообщает НБУ.