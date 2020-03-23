Bank of America снизил прогноз темпов роста мировой экономики до нуля

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На пике закрытий предприятий будет резкое падение ВВП, включая 30%-ное или более снижение китайской экономики в первом квартале, - сообщается в отчете банка. - Когда экономики вернутся к работе, рост ускорится, но уровень ВВП в 2021 году останется намного ниже старой тенденции".

ВВП США во втором квартале может упасть на рекордные 12% относительно предыдущих трех месяцев из-за распространения коронавируса COVID-19, прогнозирует BofA. "Восстановление, вероятно, начнется во втором полугодии, но его скорость и величина будут зависеть от действий властей", - говорится в сообщении.

Аналитики банка ожидают, что экономика еврозоны в 2020 году снизится на 1,7%.

BofA ухудшала прогноз роста мирового ВВП всего неделю назад - до 2,2% с 2,8%. При этом отмечалось, что в сценарии "умеренной рецессии" темпы повышения глобальной экономики оцениваются всего в 1,4%.