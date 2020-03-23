Kernel Веревского продал последний актив в России за 61 миллион евро (обновлено)

Как сообщил ВТБ, ООО "Деметра-Холдинг" купило долю у украинского сельскохозяйственного холдинга Kernel Holdings S.A. (агрохолдинг продал последний российский актив), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Партнером ВТБ в терминале на 50% остается компания Glencore Agriculture (через компанию Renaisco B.V.), один из мировых лидеров в торговле сельскохозяйственной продукцией, отмечается в сообщении.

Kernel сообщил, что продал свой пакет за 61 миллион евро, уточняет Reuters. Компания с 2017 года не продает российское зерно, уступая Glencore свою квоту на перевалку зерна в терминале.

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Как сообщалось, ранее президент "Кернела" Андрей Веревский заявлял, что компания может рассмотреть возможность продажи акций глубоководного зернового терминала в порту Тамань (РФ) по приемлемой цене.

О планах агрохолдинга "Кернел" продать свой последний российский актив – 50% в зерновом терминале "Тамань" – стало известно еще в начале 2017 года.

Напомним, в 2012 году "Кернел" и Glencore приобрели 100% акций в глубоководном зерновом терминале в порту Тамань у группы EFKO. Стоимость сделки составила $265 млн. "Кернел" получил 50% доли в этом терминале.

Тамань включает элеваторы общим объемом хранения 80 тыс. тонн с возможностью расширения до 220 тыс. тонн. Мощность по перевалке составляет 3,6 млн тонн зерна в год.

В 2018 году "Кернел" передал свою квоту на перегрузку 1,8 млн тонн зерновых третьему лицу и получил за это $7,8 млн.

В 2016 году "Кернел" продал 2 маслоэкстракционных завода на юге России за 800 млн рублей (около $12 млн).

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,16%.

Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".