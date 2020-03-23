ДТЭК Ахметова задолжал государству 1,7 миллиарда (обновлено)

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

По данным государственного оператора, "ДТЭК Востокэнерго" несанкционированно и безвозмездно за февраль-март отобрал газа на 241 млн грн. Потому что оказалось, что у компании вообще нет ни одного поставщика газа.

При этом компания Ахметова в феврале подала в Хозсуд Луганской области иск против АО "Луганскгаз". Суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска и запретил "Луганскгазу" ограничивать поставки газа в Луганскую теплоэлектростанцию.

Вечером в понедельник эту информацию подтвердили в пресс-службе "Оператора ГТС Украины", уточнив, что за период с 1 февраля объем неуплаченного отбора газа в денежном эквиваленте уже достиг 318 млн грн.

"В результате Оператор ГТС вынужден дополнительно покупать значительные объемы газа, чтобы физически сбалансировать ГТС и компенсировать такие несанкционированные отборы. Следует отметить, что основной объем газа Луганская ТЭС использует для производства электрической энергии, а не тепла", – подчеркивается в сообщении.

Как отмечает издание, по данным НАК "Нафтогаз Украины", в 2019 году "ДТЭК Востокэнерго" не заплатил государственному оператору за поставки газа еще 707 млн грн.

Также с 1 июля прошлого года компания ДТЭК перестала платить за транспортировку электроэнергии государственными сетями при ее экспорте. По состоянию на март такой долг составляет около 700 млн грн.

Таким образом суммарный долг компании ДТЭК Ахметова перед государством составил около 1,7 млрд грн, из которых 1,03 млрд грн – это долги за газ, который был отобран и потреблен, но не оплачен.

Компания ДТЭК добывает 90% украинского угля и владеет 70% всех угольных электростанций и крупнейшими солнечными и ветроэлектростанциями. ДТЭК продает свою электроэнергию в Украине на 75% дороже, чем в Европе.

За прошлый год компания ДТЭК получила прибыль EBITDA (операционная прибыль до амортизации, уплаты налогов и видстоткив) в размере 15,5 грн.

Как сообщалось, летом прошлого года Ринат Ахметов купил виллу во Франции за 200 млн евро. На днях Ринат Ахметов пожертвовал 300 млн грн на закупку тестов для борьбы с коронавируса.