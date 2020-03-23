В Украину из Китая прибыла партия тестов на коронавирус

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 000 тестов для экспресс-диагностики", - говорится в сообщении.

Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будет передан в лаборатории в каждый регион Украины.

Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.

"Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста", - говорится в сообщении

Закупка медицинских средств в Китае состоялась во исполнение договоренностей президента Владимира Зеленского и представителей крупного бизнеса.

"Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов", - сообщает Офис президента.