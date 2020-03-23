В Украине обнаружили уже 73 случая заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев", – сказано в сообщении на странице Центра в Фейсбук.

Заражения коронавирусом обнаружены в: Днепропетровской области - 2; Донецкой - 1; Житомирской - 2 (1 летальный); Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки; Киеве - 29 (из них 20 выявлено за последние сутки); Киевской - 5, из которых 1 за последние сутки; Львовской - 2, из которых 1 за последние сутки; Тернопольской - 1; Черновицкой - 25 (1 летальный); Черкасской - 1 подтвержден за последние сутки.