Аэропорт "Борисполь" закрыл второй пассажирский терминал

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает БизнесЦензор.

"С целью оптимизации хозяйственной деятельности и уменьшения затрат на обслуживание инфраструктуры чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения будут переведены из терминала F в терминал B в 17:00 по киевскому времени 22 марта", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, международный аэропорт "Борисполь" с 18 марта закрыл свой основной терминал D в рамках оптимизации деятельности и снижения затрат. Санитарные, эвакуационные и другие рейсы были переведены в терминал F, который ранее использовался для рейсов лоукост-авиакомпаний.

Терминал "B" аэропорта "Борисполь" был открыт в 1965 году. До 2012 года он был основным терминалом аэропорта, в 2011-2014 годах обслуживал внутренние рейсы. После достройки терминала "D" терминал "B" был законсервирован.