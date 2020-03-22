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22.03.20 17:37

Аэропорт "Борисполь" закрыл второй пассажирский терминал

Международный аэропорт "Борисполь" с 22 марта закрывает терминал F, который в последние дни обслуживал эвакуационные рейсы.

борисполь,терминал

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает БизнесЦензор.

"С целью оптимизации хозяйственной деятельности и уменьшения затрат на обслуживание инфраструктуры чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения будут переведены из терминала F в терминал B в 17:00 по киевскому времени 22 марта", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, международный аэропорт "Борисполь" с 18 марта закрыл свой основной терминал D в рамках оптимизации деятельности и снижения затрат. Санитарные, эвакуационные и другие рейсы были переведены в терминал F, который ранее использовался для рейсов лоукост-авиакомпаний.

Терминал "B" аэропорта "Борисполь" был открыт в 1965 году. До 2012 года он был основным терминалом аэропорта, в 2011-2014 годах обслуживал внутренние рейсы. После достройки терминала "D" терминал "B" был законсервирован.

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