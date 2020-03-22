Украина закрыла пропускные пункты через линию разграничения на Донбассе

Об этом сообщает Администрация Государственной пограничной службы, передает БизнесЦензор.
В ведомстве уточнили, что пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку.
"В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения. Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок", – отмечается в сообщении.
По данным Госпограничной службы, за минувшие сутки 21 марта через КПВВ последовало 257 человек и 36 транспортных средств:
- "Майорское" – 59 человек и 16 транспортных средств;
- "Марьинка" – 35 человек и 11 транспортных средств;
- "Новотроицкое" – 12 человек и 9 транспортных средств;
- "Станица Луганская" – 151 человек.