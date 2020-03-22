Украина закрыла пропускные пункты через линию разграничения на Донбассе

Об этом сообщает Администрация Государственной пограничной службы, передает БизнесЦензор.

В ведомстве уточнили, что пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку.

"В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения. Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок", – отмечается в сообщении.

По данным Госпограничной службы, за минувшие сутки 21 марта через КПВВ последовало 257 человек и 36 транспортных средств: