Нацбанк переносит перевод СЭП на режим работы 24/7, запланированный на 1 апреля

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение НБУ, передает БизнесЦензор.

Новый регламент работы СЭП будет введен через 30 календарных дней со дня окончания карантина.

"Это обусловлено пониманием трудностей, которые возникли у персонала банков в связи с установлением на территории Украины карантина и мерами по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19", – пояснил центробанк.

Как сообщалось, перевод СЭП на расширенный регламент работы 23/7 – это первый этап перехода системы на круглосуточный режим, который регулятор планирует реализовать к 2022 году.

В настоящее время СЭП обеспечивает прием межбанковских платежей с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не функционирует в праздничные и выходные.