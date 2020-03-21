Кабмин согласовал продление контракта с главой "Нафтогаза" Коболевым на 4 года

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №327 от 20 марта 2020 года, передает БизнесЦензор.

"Набсовету акционерного общества обеспечить внесение изменений в контракт, заключенного с главой правления, и подать до 30 марта Кабмину копию указанного контракта", - сказано в распоряжении правительства.

Напомним, 16 марта стало известно, что Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский поручил урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК "Нафтогаз Украины" за получение компенсации от ОАО "Газпром".

После этого премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что правительство приняло решение обратиться в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" для снижения выплат премий руководству компании.

Напомним, в июне 2018 года набсовет "Нафтогаза"принял решение премировать сотрудников компании на $46 млн после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с российским "Газпромом".

В 2018 году были выплачены $21 млн. Почти по половине всей суммы – примерно по $10 млн – получили глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и нынешний исполнительный директор Юрий Витренко. Остальная часть бонуса должна была быть выплачена после выплаты "Газпромом" долга живыми деньгами.

30 декабря 2019 года Украина и ПАО "Газпром" подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах "Газпрома" оплатить около $7,4 млрд по штрафу Антимонопольного комитета Украины.

В свою очередь "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,92 млрд долга в исполнение решения Стокгольмского арбитража и подписал контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

14 января 2020 года Витренко сообщал, что премии сотрудникам компании за полученные от "Газпрома" $2,9 миллиарда в рамках транзитных соглашений еще не выплачены.