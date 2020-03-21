Германия может ввести запрет на выход из дома из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Суббота станет решающим днем, и мы особенно внимательно будем наблюдать за происходящим в этот день", - заявил Браун в интервью еженедельнику Der Spiegel.

Браун отметил, что, несмотря на неоднократные призывы к жителям страны максимально избегать социальных контактов, чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией, люди продолжают встречаться большими группами - к примеру, в общественных парках.

18 марта канцлер Германии Ангела Меркель в телеобращении к нации в очередной раз настоятельно призвала немцев соблюдать установленные правительством ограничения на общественную жизнь.

"Суббота - это день, когда люди традиционно встречаются друг с другом, - отметил Браун. - К сожалению, в данный момент встречи за пределами семьи невозможны". По его словам, контакты в более широком кругу необходимо предотвратить, и если жители страны не проявят сознательность, правительству придется принять необходимые меры.

"Хотя, - добавил Браун, - нам хотелось бы этого избежать". Опыт соседних стран, где уже введен запрет на выход из дома, показал, что "это в колоссальной степени усилило бы нагрузку" на людей, подчеркнул глава ведомства федерального канцлера, поскольку "далеко не у каждого есть собственный сад или земельный участок".

По словам премьер-министра федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрида Кретчмана, в воскресенье, 22 марта, Ангела Меркель проведет встречу с главами земельных правительств, на которой будет обсуждаться возможность введения такого запрета.

Число инфицированных коронавирусом в Германии продолжает расти. К 20 марта общее количество заболевших в стране достигло 15 тысяч 320, число умерших увеличилось до 44.