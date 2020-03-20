Кабмин ввел специальные условия импорта и закупки средств для борьбы с коронавирусом

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.
Кроме того, правительство до 19 апреля упростило порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса.
"Постановлением определено, что закупки, необходимые для борьбы со вспышками COVID-19 в условиях неотложности осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цена, объем и т.д.)", – сообщил премьер.
Глава правительства уточнил, что для этого заключенный договор о закупке должен быть загружен в е-систему вместе со всеми приложениями к нему.
"Благодаря этому бюджетные средства будут расходоваться прозрачно и контролируемо", – подчеркнул Шмыгаль.
По словам премьера, такой порядок осуществления закупок позволит оперативно обеспечить всем необходимым учреждения здравоохранения, а также учреждения и предприятия других центральных органов исполнительной власти, которые приобщены к мероприятиям по предотвращению распространения COVID-19.
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Как сообщалось, 18 марта президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни".
Среди прочего, законом предусмотрено проведение закупок товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы с распространением коронавируса без применения процедур, предусмотренных законом "О публичных закупках", а также освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий, предназначенных для предотвращения COVID-19.
Закон также предусматривает введение контроля со стороны Кабинета министров за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.