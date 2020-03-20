Посевная стартовала во всех областях Украины

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Прогнозируемая площадь основных яровых культур (10 культур) составляет 15,26 млн га, что на 0,3 млн га больше, чем в 2019 году. В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника, сократится – ячменя, сои и сахарной свеклы.

Прогнозированная структура посевов яровых культур в 2020 году выглядит так: подсолнечник – 6,2 млн га, кукуруза – 5,39 млн га, соя – 1,45 млн га, ячмень – 1,14 млн га, сахарная свекла – 209,5 тыс. га, гречиха – 140 тыс. га, пшеница – 132,6 тыс. га.