Германия готовит фонд на 500 миллиардов евро для преодоления последствий кризиса, – СМИ

Об этом сообщил журнал Der Spiegel, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По данным издания, фонд примерно на 500 млрд евро ($538,05 млрд) планируется по образцу Специального фонда для стабилизации рынка на сумму 480 млрд евро, который правительство создало для поддержки банков во время финансового кризиса. Правительство готово возродить и этот фонд в том случае, если банки столкнутся с трудностями, сообщил Der Spiegel.

Министерство финансов рассматривает возможность запуска программ прямой поддержки на сумму около 180 млрд евро, сообщил журнал, добавив, что существует возможность увеличения этой суммы до 700 млрд евро.

"Мы рассматриваем такие масштабы, которых раньше просто не существовало", - цитирует журнал чиновника министерства.