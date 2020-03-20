Пассажирские перевозки в Украине сократились за два месяца на 1,5%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, пассажирооборот транспортных компаний за отчетный период составил 15 млрд пасс/км, что на 0,1% превышает этот показатель за указанный период прошлого года.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом в январе-феврале текущего года воспользовалось 22,2 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 3,3% меньше, чем в январе-2019, а услугами автомобильного транспорта – 288,5 млн пассажиров (на 3,2% меньше).

Авиационный транспорт увеличил перевозку пассажиров на 4% – до 1,5 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, в январе-феврале трамваями воспользовалось 100,2 млн пассажиров (рост на 4,2%), метрополитеном – 22,2 млн (сокращение на 3,3%), троллейбусами – 153,1 млн (сокращение на 0,8%).

Перевозка пассажиров водным транспортом увеличилась на 20% и составила около 10 тыс. человек.

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.