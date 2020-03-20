Продажа валюты Нацбанком превысила $1 миллиард за неделю

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе по единому курсу (с использованием инструмента matching) НБУ продал $400 млн, путем проведения интервенций с выбором лучшей цены – $557,5 млн.

Еще $130,5 млн регулятор продал на валютных аукционах.

В то же время регулятор купил $50 млн по единому курсу.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,28 млрд, продал – $2,67 млрд.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.