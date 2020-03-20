"Турбоатом" сократил чистую прибыль в 2,4 раза

Согласно опубликованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку повестке запланированного на 23 апреля собрания акционеров "Турбоатома", нераспределенная прибыль общества на начало года составляла 3,4 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно публикации, вопрос о распределении полученной в 2019 году чистой прибыли и утверждении размера годовых дивидендов с учетом требований законодательства, внесен в повестку дня собрания.

При этом проектом протокола собрания предусмотрены несколько вариантов распределения прибыли. В частности, направить на выплату дивидендов 90% полученной прибыли (262,66 млн грн) и 10% – на расходы, предусмотренные финпланом на 2019 год; либо направить на эти цели соответственно 80% и 20%; 75% и 25%; по 50%; 30% и 70%.

Согласно публикации, в 2019 году "Турбоатом" нарастил текущие обязательства на 8,3% – до 1,86 млрд грн, долгосрочные сократились на 20,5% – до 201,3 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании возросла за год на 56,7% – до 2,28 млрд грн, активы в целом немного сократились, составив 7,42 млрд грн. Собственный капитал компании к началу текущего года составлял 5,36 млрд грн, в том числе уставный – 105,62 млн грн.

Акционеры на собрании, в частности, планируют переизбрать наблюдательный совет.

Как сообщалось, Кабинет министров в 2018 году утвердил финплан "Турбоатома" на 2019 год с чистой прибылью 798,33 млн грн и выручкой 2 млрд 736,56 млн грн.

Напомним, правительство Украины в конце апреля 2019 года для предприятий с госдолей установило базовый норматив отчислений чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам 2018 года на уровне 50%, однако в декабре базовый норматив был повышен до 90%.

"Турбоатом" – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

По итогам 2018 года "Турбоатом" увеличил чистую прибыль на 7,6% к 2017 году - до 764,235 млн грн. В 2019 году чистый доход составил 2,823 млрд грн, что на 8% больше, чем в 2018 году.

По состоянию на четвертый квартал 2019 года государству в лице ФГИ Украины принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd.