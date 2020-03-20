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20.03.20 18:01

ЕС на фоне коронавируса впервые задействует общее освобождение от бюджетных ограничений

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о дополнительном смягчении бюджетных правил для государств Евросоюза, чтобы дать им возможность выдержать экономические последствия эпидемии коронавируса.

ЕС на фоне коронавируса впервые задействует общее освобождение от бюджетных ограничений

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Сегодня - это новое, никогда не делавшееся раньше: мы задействовали статью, позволяющую общее освобождение от (бюджетных) ограничений", - заявила глава ЕК в видеообращении.

По словам фон дер Ляйен, "это означает, что национальные правительства могут влить в экономику столько (средств), сколько им необходимо". 

"Мы смягчаем бюджетные правила, чтобы позволить им сделать это", - сказала председатель Еврокомиссии.

При этом она выразила удовлетворение "решительным шагом Европейского центрального банка", который объявил программу покупки облигаций на 750 млрд евро в ответ на усугубление экономических и финансовых потрясений, вызванных пандемией коронавируса.

Председатель Еврокомиссии добавила, что бюджет Евросоюза возьмет на себя часть бремени по спасению экономики стран ЕС.

"Выделяются 37 млрд евро, чтобы поддержать сектор здравоохранения и предприятия и сохранить людей на рабочих местах. И мы сделаем еще больше, чтобы поддержать вас и ваши семьи во время этого кризиса", - пообещала фон дер Ляйен.

Она напомнила, что накануне Еврокомиссия предложила новые правила оказания государственной помощи предприятиям, которые являются "самыми гибкими из когда-либо существовавших".

"Это поддержит ваши предприятия и ваши рабочие места. Ваши правительства теперь смогут помочь многим предприятиям, пострадавшим от этого внезапного удара: отелям, ресторанам, предприятиям транспорта, малым предприятиям, которым грозит закрытие, если им не помочь", - сказала председатель Европейской комиссии.

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