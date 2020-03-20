БизнесЦензор

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20.03.20 17:52

"Ощадбанк" отменил плату за использование терминалов для остановившегося бизнеса

В поддержку клиентов микро-, малого и среднего бизнеса, которые вынуждены в период карантина временно приостановить деятельность, "Ощадбанк" предоставляет каникулы на уплату ежемесячной комиссии за пользование POS-терминалами.

"Ощадбанк" отменил плату за использование терминалов для остановившегося бизнеса

Как сообщает пресс-служба банка, для получения льготы на уплату комиссии необходимо обратиться в обслуживающее отделение "Ощадбанка", передает БизнесЦензор..

"На период карантина многие торговцы – от мелких до крупных ТРЦ – вынуждены были прекратить работу. Мы хотим их поддержать, потому отменяем ежемесячную плату за пользование терминалами на время карантина", – отметил заместитель председателя правления "Ощадбанка" Антон Тютюн.

"Ощадбанк" занимает второе место на рынке торгового эквайринга в Украине и обеспечивает эквайринговыми услугами более 24 тыс. клиентов. Среди них – украинские и мировые бренды, государственные учреждения, учебные, культурные и спортивные учреждения, общественный транспорт. Эквайринговая сеть банка насчитывает более 56 тыс. терминалов.

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