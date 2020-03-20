"Ощадбанк" отменил плату за использование терминалов для остановившегося бизнеса

Как сообщает пресс-служба банка, для получения льготы на уплату комиссии необходимо обратиться в обслуживающее отделение "Ощадбанка", передает БизнесЦензор..

"На период карантина многие торговцы – от мелких до крупных ТРЦ – вынуждены были прекратить работу. Мы хотим их поддержать, потому отменяем ежемесячную плату за пользование терминалами на время карантина", – отметил заместитель председателя правления "Ощадбанка" Антон Тютюн.

"Ощадбанк" занимает второе место на рынке торгового эквайринга в Украине и обеспечивает эквайринговыми услугами более 24 тыс. клиентов. Среди них – украинские и мировые бренды, государственные учреждения, учебные, культурные и спортивные учреждения, общественный транспорт. Эквайринговая сеть банка насчитывает более 56 тыс. терминалов.