Набсовет сменил руководство Одесского припортового завода

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фоновому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В соответствии с решением набсовета от 19 марта, от исполнения обязанностей членов правления были освобождены Николай Щуриков, Сергей Назаренко, Татьяна Сербина и Владимир Вакеряк.

Замша с 21 февраля 2020 года является начальником отдела ОПЗ по связям с общественностью. До этого, с 2015 по 2019 год занимался частной юридической практикой в качестве консультанта в сфере комплаенса и банковской деятельности, также занимался журналистской деятельностью.

Севастьянов является заместителем директора ОПЗ. Данную должность занимает с 2005 года.

В свою очередь, Северин является первым заместителем директора ОПЗ (с 21 февраля 2020 года), до этого был ведущим специалистом Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Грач со 2 марта этого года занимает должность советника главы правления ОПЗ, с 2013 по 2020 год был директором ООО "Интертехнотрейд".

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

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Как сообщалось, Кабинет министров 24 января назначил исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Синицу.

Напомним, 7 ноября 2019 года ФГИ сменил главу набсовета ОПЗ: прекратил полномочия Виталия Герца, назначив вместо него заместителя главы ФГИ Сергея Игнатовского, который до назначения заместителем занимал пост директора юридического департамента ООО "МЕС инвест Украина", ООО "Мрия Трейдинг".

Войтенко и Рубан были назначены с учетом ряда писем ООО "Грант Торнтон" (ранее эта компания почти на год заблокировала процесс большой приватизации, запрещая правительству утверждать отобранных инвестиционных советников к Фонду).

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.