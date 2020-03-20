Fitch обновило оценку стоимости металлов и угля на ближайшие годы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В том числе были снижены краткосрочные оценки для цветных металлов и энергетического угля из-за давления распространения коронавируса COVID-19 на рост глобальной экономики и спрос на сырье, отмечается в сообщении Fitch. При этом были повышены прогнозные ориентиры для цен на золото, а для железной руды и коксующегося угля - оставлены без изменения.

Аналитики агентства полагают, что мировой рынок алюминия будет находиться под давлением из-за переизбытка поставок в 2020 году, в том числе из-за сокращения спроса со стороны автомобильной и строительной отраслей. Fitch теперь исходит из того, что спотовая цена алюминия на LME в текущем году в среднем будет составлять $1680, а не $1750 за тонну, как предполагалось ранее.

Потребление никеля будет расти более медленными темпами, чем ожидалось ранее, а запасы металла будут увеличиваться, отмечается в отчете. Fitch оставило без изменения средне- и долгосрочные оценки из-за возможных перебоев в поставках после того, как Индонезия запретила экспорт руды. Другие поставщики, вероятно, не смогут полностью заместить эти объемы. При этом спрос на никель в долгосрочной перспективе будет сильным, в частности, из-за использования металла в аккумуляторных батареях для электромобилей.

Спрос на цинк в 2020 году будет снижаться, поскольку Китай потребляет примерно половину мировых объемов этого металла. При этом ожидается, что добыча вырастет более чем на 5%. Прогноз для спотовых контрактов на цинк ухудшен до $2000 за тонну с $2300 за тонну.

На мировом рынке меди в этом году ожидается профицит, в то время как ранее предполагался баланс поставок и спроса. Прогноз для стоимости металла снижен до $5700 за тонну с $5900 за тонну.

На цены на золото существенно влияют инвестиционные потоки и покупки/продажи центральными банками.

"Цены имеют тенденцию к росту в периоды неопределенности на финансовых рынках, поэтому мы повысили оценки на 2020 и 2021 годы", - отмечается в сообщении.

Железная руда пока устойчива, поскольку перебои с поставками в Бразилии и Австралии в течение 2019 года сократили уровень ее запасов, а производство на сталелитейных предприятиях Китая остается относительно высоким, несмотря на коронавирус. Однако в дальнейшем ожидается снижение цен из-за повышения добычи в Бразилии и Австралии во втором полугодии 2020 года и замедления темпов роста глобальной экономики. В долгосрочной перспективе желруда может подешеветь до $55 за тонну.