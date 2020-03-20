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20.03.20 16:40

Трафик в воздушном пространстве Украины 19 марта упал на 73%

Падение трафика в воздушном пространстве Украины в течение суток 19 марта составляет 72,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Трафик в воздушном пространстве Украины 19 марта упал на 73%

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха" в Facebook со ссылкой на Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации ("Евроконтроль"), передает БизнесЦензор.

"Киевский и Львовский региональные диспетчерские центры "Украэроруха" вошли в европейский рейтинг центров из самых стремительными темпами снижения воздушного трафика. Падение трафика в Киевском районе польтнои информации составляет 70,6%, в Львовском районе полетной информации - 69,9%", - сказано в сообщении.

Резкое снижение объемов воздушного движения наблюдается во всем воздушном пространстве, за который отвечает Украина. ⠀

Это можно объяснить многими факторами, включая:

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