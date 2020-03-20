Крупные сервисы такси согласились доставлять медиков на работу на время карантина

Об этом сообщают пресс-служба Министерства инфраструктуры и Минздрава, передает БизнесЦензор.

"Министерство инфраструктуры и компания Bolt запускают проект по перевозке медицинских работников во время карантина. Мы благодарны компании Bolt за такую ​​инициативу. Но в то же время подчеркиваем – городские власти, руководители органов местного самоуправления должны организовать эффективный и надежный подвоз медработников на работу и домой. Это сфера их непосредственной ответственности перед местными общинами", – сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам министра, сейчас компания Bolt сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины и Киевской городской государственной администрацией для получения информации о приоритетных лечебных учреждениях и специалистах, чтобы обеспечить их транспортом в первую очередь.

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В свою очередь пресс-служба Минздрава сообщает о договоренности с компанией Uber о бесплатной доставке в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине.

"Эта договоренность включает 10 000 поездок, которые медицинские работники могут использовать, чтобы добраться к своим больницам и рабочим местам. Эта опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber: Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница", – отмечается в сообщении.