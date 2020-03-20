Строительная инспекция ввела в эксплуатацию построенную под видом особняка десятиэтажку на Подоле. ФОТО

Об этом свидетельствуют данные ГАСИ Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

По данным Госархстройинспекции, сообщение о начале строительных работ ЖСК "Зеленый замок" зарегистрировал в марте. И уже через несколько дней после этого получил декларацию о готовности жилого дома к эксплуатации.

При этом оба документа застройщик оформил по классу последствий СС1, согласно которому этажность здания не может быть выше 4 этажей. Этот класс не соответствует введенному в эксплуатацию дому, ведь он имеет 10 этажей.

Согласно Генплану участок на ул. Мирной, 2/1 относится к территории жилой усадебной застройки. Это значит, что здесь можно строить частные дома не выше 3-4 этажей.

Учредителями заказчика строительства ОК Жилищно-строительный кооператив "Зеленый замок" является сын Оксаны Билозир Ярослав Недзельский и бывшая помощница нардепа Билозир (в 2007-2008 годах) Марьяна Грабинская, а также Иван Влад и Йозеф Москович. Влад и Москович вместе являются соучредителями еще трех кооперативов – "Прима Эстейт", "Премьер Кристал" и "Эксон Премьер Шулявская".

Участок 0,08 га на ул. Мирной, 2/1 в частную собственность в 2004 году получила Оксана Билозир. В октябре 2016 года Билозир по договору суперфиция передала свой участок под застройку Ивану Владу из с. Белая Церковь Закарпатской области.

Как сообщалось, 13 марта Кабмин на внеочередном заседании правительства с участием президента Владимира Зеленского принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).

Вместо ГАСИ предлагается создать Государственную сервисную службу градостроительства, которая будет выполнять регистрационные функции в области строительства, а также Государственное агентство техрегулирования, а также Государственную инспекцию градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.

https://biz.censor.net.ua/n3181229

При этом Кабмин приостановил действие правительственного постановления от №553 от 23 мая 2011 года, которым был утвержден Порядок осуществления государственного архитектурно-строительного контроля, до начала выполнения функций и полномочий Государственной инспекции градостроительства.

При отсутствии этого Порядка органы архстройконтроля не могут проводить проверку данных в сообщениях и декларациях строительных объектов.