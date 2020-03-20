"Укравтодор" объявил тендер на ремонт дороги из Львова к границе с Польшей за 150 миллионов

Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", ремонтные работы планируется начать в июне-июле 2020 года, передает БизнесЦензор.

"Дело, которое так долго ждало своего времени (с 2014 года), наконец, сдвинуто. На сегодня мы объявили международный тендер стоимостью более 150 млн грн. После определения и утверждения победителя, ориентировочно в июне-июле, начнем непосредственные строительные работы. Украина постоянно меняется. Качественные изменения и автомобильные пути - залог нашего успешного будущего", - заявил руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза.

В сообщении отмечается, что протяженность указанной дороги составляет 19,1 км. В ходе ремонта планируется восстановить дорожное покрытие, обустроить тротуары, автобусные остановки, водоотвод, а также провести меры из организации дорожного движения.

"Привлечение дополнительного финансирования - один из важных KPI служб автомобильных дорог в регионах. Я поздравляю Львовскую область с этим успешным проектом сотрудничества службы, ОГА и международных партнеров", - отметил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Проект реализуется Службой автомобильных дорог в Львовской области в партнерстве с ассоциацией "Еврорегион Карпаты - Украина" и Подкарпатским управлением воеводских дорог в Ряшеве при финансовой поддержке Европейского союза в рамках программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 Европейского Инструмента Соседства.

Главным бенефициаром проекта является Служба автомобильных дорог во Львовской области.