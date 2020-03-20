МАУ отменила эвакуационный рейс с Кипра из-за малого количества проданных билетов

Об этом сообщает Консульское отделение Посольства Украины в Республике Кипр, передает БизнесЦензор.

"Рейс МАУ на 20 марта отменен из-за низкого спроса. Стоимость билетов 19 пассажирам, которые приобрели билеты на этот рейс, будет возвращена компанией (жалобы принимает руководство МАУ)", – сказано в сообщении.

В то же время по результатам переговоров посольства с авиакомпанией МАУ согласилась все-же осуществить эвакуационный рейс, если на него будет продано минимально достаточное количество билетов, но не ранее 24 марта.

При этом запланированный также на 20 марта рейс авиакомпании SkyUp состоялся по расписанию с 188 пассажирами на борту.

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"Напоминаем, выезд граждан – не только обязанность государства, но и личная ответственность каждого, кто в ожидании бесплатных рейсов не спешит возвращаться в Украину. Вам была предоставлена ​​возможность оставить Кипр. Если человек решил остаться на Кипре, платить за гостиницу, еду и т.д., – каждый должен осознать последствия такого решения. Бесплатного рейса с Кипра не будет. А карантинные мероприятия на Кипре могут быть усилены", – подчеркивается в сообщении.