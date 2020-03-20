"Укрзализныця" готовит отраслевые больницы на случай осложнения эпидемической ситуации

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, компания делает все возможное, чтобы обеспечить медицинские учреждения необходимым оборудованием, лекарствами, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Так, на сегодняшний день для работников железнодорожных больниц и региональных филиалов общества уже закуплено более 10 тыс. респираторов, 43 тыс. одноразовых перчаток, более 4,2 тыс. Защитных очков, около 500 флаконов средств для дезинфекции медицинских инструментов и оборудования, 1 тыс. упаковок полиэтиленовых мешков-пакетов для бионебезпечних отходов, 100 пластиковых контейнеров для медицинских инструментов, около 5 тыс. литровых антисептиков для рук, спиртосодержащие салфетки и тому подобное. Также планируется приобрести около 1 тыс. электронных инфракрасных термометров, более 11 тыс. медицинских халатов и почти 44,5 тыс. одноразовых медицинских масок.

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях "Укрзализныци" приостановлена плановая госпитализация больных и плановый прием пациентов, в том числе плановые амбулаторные и стоматологические консультации врачей, работа дневных стационаров для больных амбулаторно-поликлинических подразделений, проведение диагностических и физиотерапевтических процедур. На время карантина в отраслевых медицинских учреждениях приостановлены обязательные профилактические медицинские осмотры, кроме предрейсовых и послерейсовых для железнодорожников, задействованных в процессе перевозок.

Во всех медицинских учреждениях усилены противоэпидемические меры: осуществляется дезинфекция помещений и влажная уборка, ограничен доступ в помещения больниц граждан, посещающих больных.

Кроме этого, филиал "Центр охраны здоровья" "Укрзализныци" пока определяет потребности в оборудовании, которым необходимо обеспечить железнодорожные больницы для проведения реанимационных действий интенсивной терапии на случай осложнений, вызванных 2019-nCoV.

В частности, речь идет прежде всего о аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, пульсоксиметры, мониторы пациента.

Также "Укрзализныця" разрабатывает с профильными министерствами вопрос о включении потребностей "Укрзализныци" с государственными программами финансирования.

В компании проводятся практические тренинги с работниками производственных подразделений филиала по действиям в случае подозрения пассажиров на коронавирусной инфекцией, в последнее время соответствующее обучение уже прошли более 11 700 сотрудников.

Всего на железнодорожном транспорте в составе филиала "Центр охраны здоровья" "Укрзализныци" функционирует 8 клинических больниц, 6 линейных амбулаторий, 142 здравпункта и 48 медпунктов на железнодорожных вокзалах.

Кроме этого, "Укрзализныця" подготовила 15 отраслевых объектов социальной сферы - детские лагеря, оздоровительные учреждения и пансионаты общества в целом на более 3700 койко-мест. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране эти учреждения также могут быть задействованы.