Суд отправил под домашний арест участвовавших в схемах Курченко таможенников (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области сообщает БизнесЦензор.

"Оперативниками установлено местонахождение двух таможенников, которые находились в розыске. Сейчас суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Розыск еще одного их сообщника и капитана судна продолжается", – сказано в сообщении.

Прокуратура напоминает, что 12 февраля прокуроры сообщили о подозрении трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна, и в связи с бегством – объявили их в розыск.

По версии следствия, должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе импортируемого топлива за пределы территории Украины как транзитного, тем самым способствовали уклонению подконтрольными бизнесмену предприятиями от уплаты налогов. В свою очередь капитан судна, зная, что танкер не загружено топливом, имитировал его перевозки.

В целом по указанной схеме уклонения от уплаты налогов злоумышленники нанесли государственному бюджету ущерб в почти 600 млн гривен.

Как сообщалось, Прокуратура Одесской области проводит расследование в отношении организаци махинаций с нефтепродуктами беглого Сергея Курченко. Он подозревается в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем и фиктивном предпринимательстве.

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В марте 2019 года Генпрокуратура завершила расследование дела против Курченко по ряду других обвинений.

В частности, беглому олигарху инкриминируют незаконное завладение сжиженным газом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча", в соучастии с должностными лицами ряда министерств и обладминистраций, а также компаний группы "Нафтогаз", что нанесло ущерб указанным предприятиям на 2,2 млрд грн, с последующей легализацией (отмыванием) незаконно полученных доходов с уклонением от уплаты налогов.

Также Курченко обвиняют в незаконном завладении денежными средствами "Нафтогаза" на сумму почти 450 млн грн и 5,1 млрд грн.

Кроме того, олигарх подозревается в незаконном завладении денежными средствами Национального банка на общую сумму более 787 млн ​​грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО "Реал Банк", а также средствами самого банка на сумму более 4,7 млрд грн при выдаче кредитов подконтрольным Курченко фиктивным предприятиям.

Ему также инкриминируют завладение средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на 866 млн грн путем противоправного предоставления "Брокбизнесбанком" межбанковских кредитов в пользу "Реал Банка" и незаконном размещении средств на корреспондентском счете в "Реал банке", а также денежными средствами "Брокбизнесбанка" в сумме 1,4 млрд грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности.

Курченко также подозревают в завладении денежными средствами ПАО АБ "Укргазбанк" на сумму 502 млн грн путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг - облигаций Государственного ипотечного учреждения.

Также олигарха обвиняют в завладении деньгами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму более 2 млрд грн путем заключения ПАО "Брокбизнесбанк" мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с "Аграрным фондом" и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины.

Кроме того, Курченко вменяют фиктивное предпринимательство.