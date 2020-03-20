Нацбанк анонсировал продажу наличного доллара на следующей неделе

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На следующих неделях планируем также организовать продажу наличного доллара, чтобы банки могли полностью удовлетворить потребности клиентов в иностранной валюте", – сказал Чурий.

Замглавы НБУ добавил, что Национальный банк в пятницу увеличил предложение по обмену безналичного евро на наличный вдвое – до 200 млн евро.

"Мы видим тенденцию вначале этой недели, когда в банках не хватало наличной валюты. Это связано с проблемами с авиасообщением. Мы подключились к решению этой проблемы и уже обеспечили банки достаточным количеством банкнот в евро. Вчера провели первый аукцион... Мы продавали 100 млн евро, спрос был на 36 млн евро. Сегодня мы проводим еще один аукцион, уже на 200 млн евро продажу наличных евро за безналичные евро", – сказал Чурий.

О результатах аукциона центробанк сообщит в конце рабочего дня.

Читайте также: Официальный курс гривни упал ниже 27 грн/$ впервые с июня прошлого года

Как сообщалось, ранее в НБУ констатировали, что в последние дни наблюдается нехватка наличной валюты в кассах банков, объяснив это повышенным спросом населения на наличную валюту.

"При этом на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему", – подчеркивали в НБУ.

В частности, о приостановке выдачи валюты из касс отделений заявили "Альфа-Банк" и "Укрэксимбанк", "Приватбанк" также приостановил продажу наличной валюты, сохранив возможность выплаты депозитов.