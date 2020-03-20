Зеленский призвал местные власти увеличить количество общественного транспорта

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Председателям ОГА и мэрам крупных городов поставлена ​​задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах. Это поможет соблюдать ограничения в 10 и 20 пассажиров", – сказал президент.

"Я призываю каждого председателя ОГА и каждого мэра осознать свою персональную ответственность, активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе", – добавил Зеленский.

В то же время глава государства напомнил, что полиция будет контролировать соблюдение перевозчиками установленного ограничения предельного количества пассажиров в салоне.

"В настоящее время для противодействия распространению коронавируса привлечено более 15 000 полицейских. Среди прочего, они будут контролировать, как наши перевозчики и субъекты хозяйствования выполняют ограничения, установленные правительством. Но я верю, что мы все – сознательные граждане, и постоянный контроль со стороны полиции будет не нужен", – сказал президент.

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Как сообщалось, ранее местные власти полностью приостановили работу общественного транспорта в Ужгороде, Луцке и Ивано-Франковске.

Напомним, Кабмин с 17 марта запретил перевозки пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре.

Кроме этого, запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Также с 18 марта по 3 апреля на всей территории государства запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.