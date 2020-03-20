YouTube вслед за Netflix снизил качество показа видео в Европе

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Google проинформировал Еврокомиссию о решении временно перейти на стандартное качество разрешения видеостриминга YouTube.

"Мы будем и впредь сотрудничать с правительствами стран-членов ЕС и операторами сетей с целью минимизировать нагрузку на систему, сохраняя в то же время хорошее качество предлагаемого пользователям продукта", - цитирует ЕК заявление Google.

Комиссар ЕС по промышленности Тьерри Бретон приветствовал решение Google, отметив в этой связи, что "меры по социальному дистанцированию в борьбе против коронавируса ведут к повышению спроса на мощности интернета".

Вечером 19 марта американская развлекательная компания Netflix, специализирующаяся на поставке фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа, сообщила о снижении битрейта всех видеопотоков в Европе сроком на 30 дней.