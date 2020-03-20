Оператор ГТС вложит в реконструкцию газотранспортной системы 39 миллиардов

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины", передает БизнесЦензор.

В частности, в 2020 году инвестиции в инфраструктуру утверждены в сумме 1,49 млрд грн, в 2021-2022 годах – 19,7 млрд грн, в 2023-2029 годах –17,53 млрд грн.

"План развития базируется на прогнозе развития внутренней добычи и потребления газа, а также на объемах транзита по новому соглашению с "Газпромом", – сказано в сообщении.

Так, согласно утвержденной стратегии, капитальные инвестиции будут проводиться только в те объекты ГТС, которые будут использоваться при отсутствии транзита, также планируется провести оптимизацию ГТС в соответствии с имеющимися и прогнозируемыми объемами транспортировки.

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Крупнейшими проектами станут масштабные реконструкции компрессорных станций КС "Бар", "Яготин", КС "Диканька", "Бердичев", "Александровка", "Комарно", "Красилов", "Ужгород", "Долина" и "Богородчаны". Также будет проведена капитальная модернизация около 100 газораспределительных станций (ГРС) во всех регионах Украины.

В том числе в 2020 году средства будут распределены следующим образом: инвестиции в компрессорные станции составят 690 млн грн, модернизация и закупка техники – 256 млн грн, реконструкция и капитальный ремонт газопроводов – 251 млн грн, приобретение современных приборов диагностики и противоаварийных мероприятий – 92 млн грн, реконструкция газораспределительных станций – 16 млн грн, развитие IТ – 0,6 млн грн, а также 187 млн ​​грн – на другие статьи затрат (проектно-изыскательские работы, оборудование, оформление документов на землю и т.д.).

"Ключевыми объектами инвестиций в 2020 году станут реконструкция КС "Бар", модернизация подстанций на 5 компрессорных станциях и капитальный ремонт на 5 участках магистральных газопроводов. Кроме того, запланированы реконструкции ГРС "1-А г. Киев", "Овидиополь", "Угринов", "Старый Лисец", "Стрымба" и пунктов измерения расхода газа ГИС "Визирка", – сообщили в компании.