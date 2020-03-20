"Укртрансгаз" завершил сезон отбора газа из подземных хранилищ

Как сообщает пресс-служба компании, теперь клиенты могут заказывать обе эти услуги, передает БизнесЦензор.

"Два ПХГ уже работают в режиме закачки и в них уже было направлено 53 млн кубометров голубого топлива. Остальные хранилищ готовятся к выходу в нейтральный период – на них будут осуществляться регламентные и ремонтные работы перед началом закачки", – отмечается в сообщении.

В компании напоминают, что клиенты могут заказать услуги закачки и отбора газа на прерывистой основе – месячной или суточной, с учетом технических особенностей газохранилища в нейтральном периоде.

По данным компании, сейчас в хранилищах находится 15,9 млрд кубометров газа, в т.ч. в режиме таможенного склада – 1,6 млрд куб. м. Этот газ принадлежит трейдерам из Швейцарии, Франции, США, Эстонии, Чехии, Словакии, Польши, Германии, Ирландии.

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Как сообщалось, Украина 1 ноября 2019 года начала нетто-отбор газа из своих подземных хранилищ, войдя в отопительный сезон с запасами 21,78 млрд куб. м.

Напомним, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд куб. м (с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.