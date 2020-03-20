Нацбанк рассчитывает на финансирование МВФ для борьбы с коронавирусом (обновлено)

Об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий заявил во время брифинга, сообщает БизнесЦензор.

"На сегодня у МВФ есть две программы для поддержки стран, которые пострадали или страдают от коронавируса для того, чтобы преодолеть эту инфекцию. Мы также рассчитываем на часть этого финансирования, что его получит украинская сторона", – сказал Смолий.

Глава НБУ добавил, что Украина также продолжает начатые еще в прошлом году переговоры для получения программы расширенного финансирования от МВФ на $5,5 млрд.

Смолий добавил, что кроме программы МВФ Украина также рассчитывает на поддержку от Всемирного банка, Европейской комиссии и других международных доноров.

"Большая часть этого финансирования пойдет в государственный бюджет для покрытия дефицита и также на пополнение золотовалютных резервов", – сказал Смолий.

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Как сообщалось, ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Международный валютный фонд готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом.

Георгиева уточнила, что эти инструменты позволяют, в частности, предоставить порядка $50 млрд развивающимся странам. До $10 млрд могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.

В то же время Международный валютный фонд (МВФ) ожидает выполнения Украиной согласованных ранее предварительных мер для окончательного утверждения советом директоров Фонда новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд.

Напомним, 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Как отметили в МВФ, предварительно соглашение еще подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом Фонда, и будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий.