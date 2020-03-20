БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
20.03.20 12:09

Нацбанк запретил банкам отказывать в выдаче депозитов

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что регулятор запретил банкам ограничивать выдачу депозитных вкладов населения, срок которых закончился.

Нацбанк запретил банкам отказывать в выдаче депозитов

Об этом Смолий заявил во время брифинга, сообщает БизнесЦензор.

"Мы запретили банкам вводить любые ограничения по депозитам, термин которых закончился. То есть, если у вас закончился депозит, вы сможете делать с ним, что угодно – продолжить, снять", – сказал Смолий.

Он также добавил, что на протяжении последних 10 дней в украинской банковской системе практически нет оттока депозитов.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования вкладов, по состоянию на 1 января 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках составила 474,44 млрд грн, увеличившись за год на 36 млрд грн.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100