Нацбанк запретил банкам отказывать в выдаче депозитов

Об этом Смолий заявил во время брифинга, сообщает БизнесЦензор.

"Мы запретили банкам вводить любые ограничения по депозитам, термин которых закончился. То есть, если у вас закончился депозит, вы сможете делать с ним, что угодно – продолжить, снять", – сказал Смолий.

Он также добавил, что на протяжении последних 10 дней в украинской банковской системе практически нет оттока депозитов.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования вкладов, по состоянию на 1 января 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках составила 474,44 млрд грн, увеличившись за год на 36 млрд грн.