"Харьковгаз" указал на незаконно начисленные долги за газ от Оператора ГТС

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Харьковгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Не оплаченный тепловиками газ на сумму 24 млн грн. "Оператор ГТС" пытается приписать оператору газораспределительной сети "Харьковгаз"", - сообщает компания.

"Несанкционированные действия "Оператора ГТС" создают угрозу бесперебойному газоснабжению предприятий, от которых зависит тепло и комфорт 300 тысяч жителей Харьковской области. В условиях действующего карантина, это чревато дестабилизацией ситуации и осложнением социальной обстановки", - сообщает компания.

В этой связи "Харьковгаз" уже обратился к президенту Украины, Совету национальной безопасности и обороны, Кабинету министров и в Харьковскую областную государственную администрацию с просьбой не допустить выхода ситуации из-под контроля и обязать Оператора ГТС и НАК "Нафтогаз Украины" выполнять свои обязательства, действовать в рамках закона для стабильного завершения отопительного сезона.

Оператор газораспределительной сети "Харьковгаз" не является поставщиком газа и отвечает исключительно за его доставку потребителям Харьковской области. Поставщиком газа для предприятий теплокоммунэнерго на всей территории Украины, согласно постановления Кабинета Министров №867, на период до 20 мая 2020 года является НАК "Нафтогаз Украины".

По Кодексу ГТС, неплатежи тепловых предприятий Оператор ГТС обязан фиксировать именно за действующим поставщиком. Вместо этого, Оператор ГТС несанкционированно пытается приписать "Харьковгазу" неплатежи КП "Областной информационно-технический центр" на сумму 24 млн грн., за потребленные 4,2 млн куб. м.

"С февраля 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" уклоняется от оформления поставок газа для харьковского КП "Областной информационно-технический центр". А с марта 2020 года "Нафтогаз" приостановил оформление документов на поставку газа для КП "Тепловые сети Роганского сельсовета" - еще одного коммунального предприятия Харьковщины", - сообщает "Харьковгаз"

Компания отмечает, что такие действия являются нарушением Законов Украины "О рынке природного газа" и "О теплоснабжении", а также распоряжения Кабинета Министров №921-р от 29 сентября 2019 года, которое обязует всех участников рынка газа, наряду с областными государственными администрациями, обеспечить стабильное прохождение текущего отопительного сезона. Это подтвердил и Хозяйственный суд Харьковской области, решением которого от 3 февраля 2020 года введен запрет на ограничение газоснабжения для КП "Областной информационно-технический центр"

"Сейчас специалисты "Харьковгаза" обеспечивают стабильную доставку газа всем тепловым предприятиям Харьковщины, что позволяет в период карантина поддерживать нормальные условия в тысячах квартир, домов и сотнях больниц области", - сообщает "Харьковгаз".