Власти Ивано-Франковска призвали Зеленского ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса

Об этом Марцинкив написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"У нас есть первая погибшая от коронавируса. Еще 15 человек находятся в инфекционной больнице с подозрением на вирус. Вынуждены внедрить более жесткие меры. Обращаемся к правительству, президенту ввести жесткие меры, в том числе чрезвычайное положение, в Украине с привлечением правоохранителей и Нацгвардии. Поручить полиции, Нацгвардии, Муниципальной инспекции усилить патрулирование на улицах. Обеспечить круглосуточное патрулирование улиц", - заявил Марцинкив.

Мэр отметил, что с сегодняшнего дня полиция Ивано-Франковска будет штрафовать людей за нарушение карантина - от 17 тыс. грн для физлиц, от 34 тыс. грн - для юрлиц.

"Обращаемся к руководству заведений: в магазины, аптеки, на рынки, допускать не больше десяти человек, которые должны сохранять дистанцию не менее 2 м. Закрыть рынки, мы, к сожалению, не можем", - заявил он.

Кроме того, местная власть обращается в Антимонопольный комитет Украины относительно недопущения спекуляций на лекарствах и продуктах питания.

19 марта в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - сообщил Минздрав Украины.