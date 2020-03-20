Техас планирует ограничить добычу нефти впервые за 50 лет

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Техас — крупнейший нефтедобывающий штат США, а Пермский бассейн, расположенный на его территории, а также в Нью-Мексико, является главным центром сланцевой добычи, благодаря которой Штаты ежедневно выкачивают 13 млн баррелей.

Как отмечает издание, Техас не ограничивал добычу с 1970-х годов. Согласятся ли с предложением регуляторы штата, неизвестно, однако сотрудники соответствующей комиссии начали изучать, что для этого необходимо, отметили источники WSJ.

Страны — участницы ОПЕК вместе с не входящими в организацию нефтедобытчиками, в том числе Россией, несколько лет снижали объемы производства, чтобы после произошедшего в 2014–2016 годах обвала удержать цены. Однако 6 марта сделка ОПЕК+ распалась: Россия предложила сохранить действующие договоренности и отказалась от дополнительного снижения добычи, за которое выступала Саудовская Аравия.

На фоне распада соглашения цены на нефть обвалились. 18 марта стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель, преодолев психологически важный рубеж, а цена WTI упала ниже $21 впервые с февраля 2002 года. Однако на следующий день стоимость Brent подскочила более чем на 17%, WTI — на 35%. На максимуме 19 марта баррель Brent торговался по $29,28, WTI — по $28,14.

В ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией планируют вмешаться Соединенные Штаты, которые хотят стабилизировать рынок нефти, сообщала WSJ. Против Москвы, в частности, могут быть введены новые санкции, а с Эр-Риядом Вашингтон планирует договориться, используя дипломатическое давление, пояснили источники газеты. По их словам, США хотят заставить Саудовскую Аравию вернуться к прошлым объемам добычи, которые были до распада соглашения ОПЕК+.

О том, что США смогут в нужное время вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке, заявил и президент США Дональд Трамп. По его словам, сейчас Вашингтон пытается найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности.