СБУ за полгода предотвратила хищение более 740 миллионов при выполнении гособоронзаказа

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

Также блокированы схемы хищений в сфере военно-технического сотрудничества и экспортного контроля на более 700 млн гривен.

Следователи СБУ зарегистрировали 4 уголовных производства по ст. 364 Уголовного кодекса Украины - по фактам злоупотреблений при использовании государственных денег в оборонно-промышленном комплексе должностными лицами некоторых силовых структур и госпредприятий.

Также контрразведчики СБУ предупредили незаконный вывоз за пределы Украины товаров военного назначения и двойного использования на сумму более 647 млн гривен. По фактам нелегальной переправки указанных товаров начато 28 уголовных производств.

За нарушения в сфере экспортного контроля наложено штрафных санкций на сумму более 137 млн гривен. По соответствующим материалам СБУ судами уже вынесено 13 приговоров.