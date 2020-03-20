Счетная палата предлагает перенаправить 5 миллиардов на борьбу с коронавирусом

Об этом со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты сообщает БизнесЦензор.

"Счетная палата оперативно проанализировала государственный бюджет на 2020 год. Мы четко увидели, что есть возможности для перенаправления не менее 5 млрд гривен на поддержку медицины. А это - средства для закупки тех вещей, которых сейчас очень не хватает Украине - защитные медицинские маски для населения, тест-ситемы, аппараты искусственной вентиляции легких", - сказал Пацкан.

В частности, отметил он, для таких случаев в государственном бюджете предусмотрено резервный фонд.

"На сегодняшний день не распределены 1,4 млрд грн. Выделение средств из этого фонда происходит по решению Кабинета Министров Украины. Поэтому Счетная палата, предлагает Правительству не тянуть с этим", - отметил Пацкан.

Второй источник, который может использовать правительство, добавил председатель Счетной палаты, это своим решением распределить средства, предусмотренные местным бюджетам на стабилизационную дотацию – 0,2 млрд грн, на сегодня эти расходы нераспределенные.

Пацкан заявил, что до сих пор не начало свою деятельность Бюро финансовых расследований и поэтому можно перенаправить 0,3 млрд грн, которые предусматривались на финансирование этого учреждения.

"До улучшения финансовой ситуации можно было бы отложить расходы по бюджетной программе "Статистические наблюдения". А это немалые средства – 1,2 млрд грн. Они могли бы пойти, в частности, на мероприятия для установления полной объективной картины о реальном количестве зараженных коронавируса в Украине", - сказал Пацкан.

Он добавил, что за 2 месяца текущего года состоялась экономия средств по выплате некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг отдельным категориям населения.

"Это произошло из-за меньшей фактической потребности по этим выплатам, чем было запланировано. Кроме того, в 2019 году объем таких расходов в октябре изменениями в закон уменьшен на 1,1 млрд грн и за год расходы остались не выполнены на 6,9 млрд грн. Поэтому есть возможность перенаправить на медицину 1,1 млрд грн", - отметил Пацкан.

Председатель Счетной палаты назвал еще ряд бюджетных программ, расходы на которые возможно уменьшить, чтобы предоставить нужные для медицины средства.

В частности, поддержка реализации комплексной реформы государственного управления - 600 млн грн, ведь существующая количество специалистов по реформированию значительно меньше, чем предполагалось; руководство и управление в сфере реализации политики по управлению государственным долгом - 11 млн грн, поскольку это учреждение не начала свою деятельность; функционирования торговых представительств за рубежом – 25,6 млн грн, так как расходы на протяжении двух лет не использовались и перераспределялись на другие бюджетные программы; меры по поддержке развития лидерства в Украине – 13,5 млн гривен.