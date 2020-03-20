В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев коронавируса

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

"Вечером 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса. Пациенты изолированы, их состояние стабильное", - сообщает Минздрав.

По состоянию на вечер 19 марта в общем в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

По состоянию 18 марта в Украине лабораторно было подтверждено 16 случаев заболевания Covid-19, два из них летальных: 10 - в Черновицкой области, из них один летальный, 1 - в Житомирской (летальный исход), Киевская область (2), Донецкая область (1) и Киев (2).