Нацбанк сохранил продажу валюты на межбанке на уровне $200 миллионов в день

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"Сегодня Национальный банк продал $200 млн? чтобы сгладить чрезмерные колебания курса. Мы, как по-прежнему не фиксируем курс. В стране гибкое курсообразование. Но наша цель – чтобы не было резких колебаний курса", – сказано в сообщении.

Нацбанк констатирует, что спрос на валюту по-прежнему превышает предложение.

"Причина – ухудшение настроений участников рынка (в частности, украинских компаний и населения) из-за коронавируса. Гривня слабеет в первую очередь из-за психологического фактора и панических настроений" – отмечают в НБУ.

При этом Нацбанк подчеркивает, что никаких валютных ограничений не планируется, а резервов достаточно, чтобы сглаживать резкие колебания курса.

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Как сообщалось, накануне, 18 марта, Национальный банк продал на межбанковском рынке $200 млн с целью сглаживания курсовых колебаний. Во вторник, 17 марта, НБУ продал на межбанковском рынке $300 млн, 16 марта Нацбанк продал на межбанке $238 млн.

За неделю с 10 по 13 марта Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.