Евросоюз выделил приоритетные категории лиц для тестирования на короновирус

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Еврокомиссия опубликовала рекомендации органам здравоохранения стран ЕС по мерам профилактики и выявления COVID-19. Рекомендации разработаны комитетом научных экспертов, созданным в тесном сотрудничестве с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

ЕК рекомендует каждому государству-члену ЕС применять указанные меры, "конечно, принимая во внимание особенности, связанные с национальным контекстом".

"Что касается тестирования, то рекомендуется уделять первоочередное внимание госпитализированным пациентам и медицинскому персоналу, а также пожилым людям, представляющим медицинские риски", - говорится в рекомендациях.

Научный комитет во время видеоконференции под председательством главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен обсудил меры, которые необходимо принять, чтобы не перегружать больницы, особенно отделения интенсивной терапии. Это, среди прочего, использование онлайн-приложений и консультаций по интернету, перенос некоторых несрочных хирургических процедур и мобилизация всего квалифицированного или обученного медицинского персонала.

Защита медицинского персонала объявлена главным приоритетом.