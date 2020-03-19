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19.03.20 20:33

Украинский "Руслан" доставит 7 миллионов масок и респираторов из Китая в Чехию

Украинский транспортный самолет Антонов Ан-124 "Руслан" доставит из Китая в Чехию медицинское оборудование и тесты на коронавирус.

Украинский "Руслан" доставит 7 миллионов масок и респираторов из Китая в Чехию

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха" в Facebook, передает БизнесЦензор.

Сегодня "Руслан" вылетел из Гостомеля в китайский город Шэньчжэнь. В Чехию он должен привезти 2 млн респираторов N95, 5 млн масок, 80 тыс. защитных очков, 120 тыс. защитных костюмов и 50 тыс. тестов. В целом груз состоит из 134 паллет весом 106 337 кг.

Напомним, ранее правительство Чехии запретило гражданам появляться на улице без защитной маски или респиратора. В стране действует чрезвычайное положение и общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса. В стране 572 случая заболевания коронавирусом.

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