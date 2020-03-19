Потерять работу из-за кризиса могут 500 тысяч украинцев, – Милованов

Как передает БизнесЦензор, об этом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сколько людей останется без работы в результате кризиса? По моему мнению, от 170 до 500 тыс. человек. И это консервативная оценка", – сообщил экс-министр.

"В Китае безработица выросла за месяц на 1% – до 6,2%. В Украине безработица примерно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица возрастет так же как в Китае на 1%, это будет означать, что 170 тысяч человек потеряют работу", – пояснил Милованов.

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При этом бывший глава Минэкономики подчеркнул, что данные о безработице в Китае – это официальная статистика, в то время как наиболее уязвимыми к потере работы во время кризиса является неформально занятые рабочие.

"В Китае таких примерно 291 млн. В Украине это около 20% от общего числа работников, или 3,4 млн человек. Из них 22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта. То есть примерно 700 тыс. человек", – отметил экс-министр.

Милованов привел данные опроса рекрутингового агентства Zhaopin.com, согласно которому в Китае 40% рабочих работают в нормальных условиях, 25% потеряли работу, 17% не получают зарплату, а 20% имеют задержки с выплатой зарплат.

"Поэтому предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях, может быть принято, как обоснованное и консервативное. При таком сценарии, это будет от 175 до 350 тыс. человек. Если же увольнения состоятся еще и в других отраслях неформально занятых, то цифра будет еще больше. Таким образом консервативная оценка роста безработицы составляет от 170 тыс до 500 тыс человек", – пояснил Милованов.