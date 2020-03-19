Официальный курс евро преодолел отметку в 30 гривен

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни к доллару США упал до уровня января 2019 года, тогда как курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/$ в конце прошлого декабря.

В то же время по отношению к европейской валюте гривня потеряла 30 копеек, упав до 30,09 грн за евро. В последний раз евро стоил больше 30 грн в начале июня прошлого года.

Нацбанк в четверг еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке для поддержки национальной валюты.

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Как сообщалось, накануне, 18 марта, Национальный банк продал на межбанковском рынке $200 млн с целью сглаживания курсовых колебаний. Во вторник, 17 марта, НБУ продал на межбанковском рынке $300 млн, 16 марта Нацбанк продал на межбанке $238 млн.

За неделю с 10 по 13 марта Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.