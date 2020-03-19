Harley-Davidson приостановил производство из-за коронавируса

Как сообщает американская компания, такое решение было принято после того, как у одного из сотрудников на заводе в штате Висконсин обнаружили вызванное коронавирусом заболевание, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Остановка производства продлится до 29 марта. Компания временно отстранит от работы большую часть сотрудников производственных линий в США, но им будут по-прежнему выплачивать медицинские пособия.

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Накануне стало известно, что "Детройтская тройка" американских автопроизводителей - General Motors Co., Ford Motor Co. и Fiat Chrysler Automobiles – договорилась с Профсоюзом работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) о частичной приостановке работы заводов, тщательной очистке оборудования и продлении времени отдыха работников между сменами, чтобы свести к минимуму риск распространения коронавируса.